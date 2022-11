Grande Fratello Vip, 7 concorrenti in nomination: tutte le anticipazioni

C'è attesa per fare il punto sulla situazione Covid. Il virus è entrato all'interno della Casa: sei i concorrenti positivi

Tutto pronto stasera per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, il più famoso reality d’Italia giunto alla settimana edizione, in onda adesso solo il lunedì in diretta su Canale 5 in prima serata.

Alfonso Signorini, con la collaborazione delle due opinioniste di questa edizione del Gf Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono pronti all’appuntamento con la Casa più seguita d’Italia. Racconteranno l’avventura dei concorrenti e non mancheranno le sorprese.

C’e’ attesa per fare il punto sulla situazione Covid. Il virus è entrato all’interno della Casa: i concorrenti positivi sono Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, ai quali nelle ultime giornate si sono aggiunti Wilma Goich e Alberto De Pisis. Nella puntata di questa sera il conduttore spiegherà quali e quanti potranno tornare all’interno del reality dopo il periodo di isolamento.

Le coppie, sia quelle ormai consolidate, sia quelle che stanno nascendo ora, vivono amori passionali ma anche travagliati. All’interno del loft di Cinecittà i sentimenti si percepiscono a 360 gradi e lo sanno bene Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ma anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stasera ci saranno tantissime sorprese, molte inaspettate: George Ciupilan, infatti, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre.

Sono ben sette i “vipponi” in nomination: Luca Salatino, Luca Onestini, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti ed Attilio Romita. Sono tutti al televoto: chi sarà il preferito del pubblico?