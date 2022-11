Grande Fratello Vip, come stanno i 4 concorrenti positivi al Covid: in collegamento dalla quarantena

Coronavirus protagonista della puntata di lunedì 14 novembre. Sospeso il televoto dopo i casi individuati: i concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa

Il Covid tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 novembre, in prima serata su Canale 5. Si tratta del diciassettesimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Negli ultimi due giorni si parla continuamente dei casi Covid scoperti all’interno della Casa. Sono in 5 al momento ad essere risultati positivi tra i quali anche Pamela Prati, eliminata la scorsa settimana. Oltre a lei i contagiati sono Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Ma la situazione è in costante monitoraggio visto il timore che si sia generato un focolaio.

Grande Fratello Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid

La puntata si è aperta con il caso Covid che ha stravolto la trasmissione. Quattro concorrenti sono risultati positivi, cinque con Pamela Prati. Alfonso Signorini ha rassicurato sulle loro condizioni: “Stanno bene e parteciperanno alla puntata in collegamento”. Poi ha scherzato sul bacio ricevuto da Pamela Prati: “Il Covid è entrato nella casa del Grande Fratello – ha detto -. Io sono qua, siamo sopravvissuti a tante disavventure, sopravviveremo anche a questa. Vi dico solo una cosa, se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati, a questo punto posso baciare anche le pantegane del lungotevere. Ciao Pami, ti aspettiamo qua al più presto”.

Anche i concorrenti, in collegamento dalla quarantena, sono intervenuti in trasmissione. Luca Onestini ha rassicurato tutti: “Io sono il classico asintomatico, non ho avuto nessun sintomo, dobbiamo stare attentissimi, perché io non ho niente, ma sono positivo. Non vedo l’ora di tornare dai miei compagni”. Patrizia Rossetti ha solo un po’ di raffreddore e tosse. “La febbre è sparita subito – ha detto -. Quando, dopo il tampone, mi hanno bloccata per due ore ho capito che qualcosa non andava”. Sta bene anche Charlie Gnocchi: “Non ci fanno mancare niente, ci hanno portato i pastelli e ho fatto un disegno”. Attilio Romita è stato peggio degli altri: “Ho avuto tanta febbre, prendo tante pillole, ho ancora la febbre. Spero che sentano in casa la nostra mancanza”.

Il televoto è stato annullato dopo la positività dei concorrenti. La produzione Mediaset e gli autori del programma hanno infatti scelto di annullarlo dal momento che i positivi non hanno potuto vivere questi ultimi giorni all’interno della Casa.