Dramma sulla Provinciale 20, scontro tra Tir e due auto: 2 feriti, uno è grave

Impatto sulla Comiso - Santa Croce Camerina: sotto sequestro i mezzi coinvolti, si indaga.

Si registra un grave incidente stradale lungo la Provinciale 20 Comiso – Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Purtroppo ci sono due feriti, di cui uno in codice rosso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, intorno alle ore 17.

Incidente sulla Provinciale 20 a Ragusa, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase d’accertamento, si sarebbero scontrati tre mezzi: un Tir e due auto. In seguito al violento impatto, sono rimaste ferite due persone. Il conducente di una delle auto, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, avrebbe riportato le ferite più grandi e i sanitari del 118 lo avrebbero trasferito in ospedale con il codice rosso. Rimane in prognosi riservata.

Sul posto, oltre al 118 per soccorrere i feriti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e i carabinieri di Marina di Ragusa e la polizia locale di Santa Croce Camerina per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’incidente al fine di individuare eventuali responsabilità. Segnalati forti rallentamenti nella zona del sinistro, i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per permettere gli accertamenti.

Dramma al Carnevale

Un altro brutto incidente si è verificato durante i preparativi per il Carnevale di Avola, in provincia di Siracusa: un mezzo pesante avrebbe travolto un uomo, per cause ancora da accertare. Trasferito in ospedale, il malcapitato si troverebbe purtroppo in gravi condizioni per le ferite riportate.

Immagine di repertorio