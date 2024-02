Terrificante incidente durante i preparativi del Carnevale, uomo travolto da camion nel Siracusano

Drammatico impatto ad Avola: corsa in ospedale per un uomo.

Terrificante incidente durante i preparativi della festa di Carnevale ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un uomo è stato travolto da un camion.

Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero gravi.

Incidente durante il Carnevale ad Avola

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un 50enne – sarebbe stato investito, per cause da accertare, da uno dei mezzi pesanti nel corso dei preparativi per i festeggiamenti del Carnevale in piazza Regina Elena.

Sul posto, in seguito all’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 – che hanno trasferito il malcapitato in ospedale – e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La tragedia di Francofonte

Negli scorsi giorni un altro incidente in provincia di Siracusa, a Francofonte, ha avuto un esito tragico. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colta da malore mentre si trovava alla guida di un’auto e – dopo aver invaso la corsia opposta – si sarebbe scontrata contro un’altra vettura. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La salma dell’uomo è stata trasportata successivamente all’obitorio dell’ospedale di Lentini dove sarà sottoposta ad autopsia da parte del medico legale. La vittima è un uomo di 72 anni.

