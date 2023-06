Grave incidente tra scooter e furgone: 55enne perde la vita

La polizia indaga per ricostruire la dinamica.

E’ grave il bilancio dell’incidente che ieri, lunedì 12 giugno, ha visto coinvolti due veicoli, uno scooter Yamaha XMax e furgone Fiat Talento. Secondo quanto appreso da RomaToday, lo scontro frontale è stato talmente violento da causare la morte del centauro, un uomo di 55 anni. Per il conducente del quattroruote, un 47enne, ferite guaribili in 30 gorni.

Ferite troppo gravi

A causa della differenza di stazza dei due veicoli, l’uomo a bordo dello scooter è stato sbalzato dalla sella per ricadere violentemente sull’asfalto. Per soccoritori accorsi sul posto non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. La polizia indaga per ricostruire la dinamica.