Si schianta contro una rotonda con la moto a Librino, giovane in gravi condizioni

Corsa in ospedale per un ragazzo dopo un brutto incidente nel popoloso quartiere di Catania.

Si registra l’ennesimo grave incidente stradale a Catania: un ragazzo è in condizioni critiche dopo un brutto impatto lungo viale Bummacaro, nel quartiere Librino.

L’impatto è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 29 maggio.

Incidente in viale Bummacaro a Librino, grave un giovane

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo della propria moto – per cause ancora da accertare – e si sarebbe schiantato contro una rotonda. Un impatto molto grave, che ha provocato ferite al giovane.

Soccorso dagli operatori del 118, il centauro è stato trasferito all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito finalizzati alla ricostruzione dell’accaduto.

La tragedia sulla Statale

Nelle scorse ore un altro incidente, purtroppo, si è rivelato mortale. Una donna di Palagonia ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la Statale 417 Di Caltagirone, nel Catanese, per l’esattezza nel territorio di Ramacca. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine sia per la gestione del traffico in piena sicurezza sia per i rilievi di rito. Da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità della tragedia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio