Gravina di Catania, aumento record della differenziata: a marzo raggiunto il 71%

Risultato raggiunto grazie alla collaborazione dei residenti e a una importante campagna di sensibilizzazione.

La raccolta differenziata a Gravina di Catania continua a crescere. Nel mese di marzo 2023 si è raggiunto quota 71,02%. Una percentuale importante che rappresenta un record per Gravina di Catania. Percentuale che, comunque, è destinata a crescere con l’imminente apertura dell’isola ecologica comunale. Un traguardo che certifica la bontà del lavoro svolto fin qua dall’amministrazione comunale.

Una percentuale del 71,02% che si è raggiunta grazie alla collaborazione dei residenti che hanno imparato a fare la raccolta differenziata, ma è anche il risultato di una importante campagna di sensibilizzazione portata avanti dall’amministrazione Giammusso.

‹‹L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questa ennesima percentuale significativa sulla raccolta differenziata, frutto dei grandi sacrifici che l’amministrazione stessa e i cittadini tutti stanno compiendo per raggiungere sempre un maggiore traguardo di raccolta differenziata. – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – Risultati che permetteranno un risparmio alle casse del nostro ente comunale e, soprattutto, renderanno la nostra città più sostenibile dal punto di vista ambientale. Maggiori percentuali nella raccolta differenziata – conclude il sindaco Massimiliano Giammusso – che ci hanno permesso per quattro anni di seguito di evitare aumenti del costo della Tari››.

‹‹La percentuale del 71,02 nella raccolta differenziata è un risultato strepitoso che premia tanti anni di sacrifici per il raggiungimento di questo obiettivo. – ha dichiarato Enzo Giuliano Santoro, assessore all’ambiente del comune di Gravina – Importantissimo il dato relativo alla quota organica relativa al mese di marzo: ben 50 tonnellate. Un risultato che, comunque, non avremmo mai potuto raggiungere se non ci fosse stato l’aiuto della cittadinanza. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterà ai gravinesi di ottenere dei benefici economici con un risparmio sul costo della Tari››.