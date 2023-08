Guardano l’incidente sulla carreggiata opposta e fanno un tamponamento, un ferito sulla A21

Curioso incidente lungo l'autostrada A21. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre auto e si registra la presenza di un ferito.

Non uno, ma ben due incidenti si sono verificati nelle scorse ore lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza. I due sinistri si sono verificati in direzioni opposte ma, per ironia della sorte, “legati” per una dinamica particolare.

Il primo incidente

Il primo incidente è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Torino e ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, con la prima vettura che si è ribaltata sull’asfalto. Nell’occasione, due persone sarebbero rimaste ferite in maniera non grave e soccorse dai sanitari del 118.

L’attimo di distrazione

Il secondo incidente si è verificato sull’altra carreggiata, con un tamponamento accaduto in direzione Piacenza, probabilmente a causa della distrazione del conducente di un veicolo che si sarebbe voltato dall’altra parte per osservare il sinistro avvenuto sulla direzione opposta.

Nell’impatto è stato registrato il ferimento lieve di una persona a seguito del coinvolgimento di tre veicoli.