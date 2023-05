Guardia giurata litiga con prete e spara a uomo che vuole fare da paciere

I carabinieri e la polizia di Rossanno hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Chissà se avrà pensato “chi me lo ha fatto fare” il 45enne intervenuto per sedare una lite tra un 28enne guardia giurata e un sacerdote. Siamo nel contesto della movida dell’area urbana di Corigliano Rossano, in un noto locale, quando, a quanto pare per futili motivi poi degenerati, tra il giovane e il prete comincia un furioso litigio. Con l’intento di fare da paciere si fa avanti un uomo. Ma la sua iniziativa, evidentemente, non viene gradita dalla guardia giurata che, senza pensarci troppo gli spara ad una gamba. Due colpi di pistola che, fortunatamente, non hanno raggiunto parti vitali.

Non in pericolo di vita

Il malcapitato si trova ricoverato sotto osservazione nell‘ospedale di Rossano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e la polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.