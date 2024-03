VIDEO | Gucci Art Wall, la storia di Valerio Eliogabalo Torrisi da Catania a Milano

Il catanese Valerio Eliogabalo Torrisi ospite della Poltrona di Nicoletta

“Ogni tanto, lo so, sogni anche tu, e sogni di noi“. Questa è la frase che si può leggere nel palazzo di Corso Garibaldi a Milano in cui la Maison di moda Gucci ha scelto negli ultimi anni come wall per la pubblicità. Tanti gli street artist che si sono susseguiti nel tempo. Quest’anno, la Maison Gucci, attraverso il suo direttore creativo De Sarno ha scelto il catanese Valerio Eliogabalo Torrisi per lanciare la collezione autunno/inverno 2024.

Chi è Valerio Eliogabalo Torrisi

L’art wall si trova anche a New York, Londra e Shangai, mai tradotta, per come è giusto che sia per un’opera d’arte. Valerio vive a Milano e pur essendo grato per le opportunità che la città continua a offrirgli, ha come sogno nel cassetto, di poter vivere alle pendici dell’Etna e da lì continuare a volare ovunque per potersi esprimere come artista. Un apolide che utilizza l’unico linguaggio che asserisce di conoscere, quello dell’anima. Parole del suo vissuto più intimo e atte a evocare immagini diverse, personali, nella mente di chi le legge.