Guccini torna a cantare: “Con ‘Canzoni da Intorto’ realizzo un vecchio sogno”

Il nuovo album, che esce solo in formato fisico, contiene le canzoni che il maestro cantava nelle serate con gli amici

Francesco Guccini torna a cantare: a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, ‘Canzoni da intorto’ è il nuovo disco del maestro del cantautorato italiano in uscita il 8 novembre per Bmg esclusivamente in formato fisico, presentato a Milano alla Bocciofila Martesana. Progetto speciale, unico nel suo genere, ‘Canzoni da intorto’ è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

“Le ‘canzoni da intorto’ sono una folle operazione che nasce tantissimi anni fa. Il mio manager del tempo non voleva realizzarlo e così prima d’ora non si è mai fatto. All’epoca avrei scelto canzoni molto diverse come ‘Come è profondo il mare’ di Dalla o ‘Luci a San Siro’ di Vecchioni, invece questa volta ho scelto canzoni che ho cantato con amici e con amiche in moltissime serate passate a Bologna quando facevo vita notturna, si giocava a carte e si cantava e suonava la chitarra. Sono canzoni che non so dove ho imparato, non le ho studiate, le ho sentite cantare e le riproducevo in modo naturale anche sbagliando la pronuncia, cantandole io stesso”, racconta Guccini.