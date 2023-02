Con queste premesse la Guerra non finirà presto, e la Pace dovrà aspettare.

Biden va a Kiev, portando come un Re Magio laico non oro, incenso e mirra, ma missili, tank e aerei. Missili suoi, ad alto valore aggiunto, e carri armati e aerei di più basso pregio, forniti dai suoi alleati europei. I quali poi per ricostruire il patrimonio militare dovranno attivare commesse statunitensi, che da anni aspettano nuovi ordinativi.

Biden, l’Americano, vuole portare ad est il suo carico ideale di libertà e democrazia contro le autarchie orientali. Quelle idee nate nell’illuminismo francese e che la Rivoluzione americana ha poi incarnato.

Questa rotta geopolitica occidentale verso Est non è la prima volta nella storia che si intraprende. Ci tentò un uomo valente alla testa di una formidabile e cavalleresca armata nel 1812. Si chiamava Napoleone Bonaparte ed arrivò a Mosca, poi distruggendola. Ma non distrusse i russi, che sono campioni di perdite di vite umane e di ritirate strategiche. Loro vincono per logoramento altrui, avendo un fato di sopportazione ben descritto nel capolavoro di Tolstoj, Guerra e Pace.

Forsa la pace sarà cinese, sui cui esiti Xi, il gigante del Comitato Centrale di Pechino, sta tessendo, un mosaico di tante tessere. Economiche, geopolitiche, come Taiwan e l’Africa, energetiche.

Una pace che accontenti l’alleato Putin, confermando gli obbiettivi di contrasto all’avanzata Nato ad Est, il controllo totale del Mare nero, il mediterraneo russo, le centrali nucleari e siderurgiche, costruite dai sovietici ed obbiettivi di bottino di guerra. Poi Kiev può rimanere uno stato agrario sovvenzionato da un reddito di cittadinanza occidentale. Circondato da nazioni, come Moldavia e Bielorussia, che avranno ben capito la lezione di Mosca.

Peccato che nessuno in Occidente si sia riletto Il romanzo del Padre della letteratura russa. Il senso della Storia è tutto lì, nero su bianco, come l’ineluttabilità del destino delle pianure e dei fiumi dell’immenso Continente. Perché la Russia non è uno Stato, ma un Continente, più grande di Cina e Canada messi insieme, che va dall’Atlantico al Pacifico.

In questi territori immensi il senso del movimento, anche tattico militare, è nomade, orientato dalle stagioni, e da un senso di immanenza. Gli occidentali sono stanziali, ed hanno una clessidra per le loro strategie molto più frenetica e di più corto respiro.

Rileggersi i classici, come Tolstoj, magari anche Von Clausewitz e le annotazioni di guerra di Guderian e Von Kleist, sarebbe utile agli strateghi occidentali, per non incorrere nei soliti e ripetuti errori che risalgono all’impero romano. A meno che gli errori, che si traducono in vite umane, non siano il prezzo di una guerra esclusivamente mercatistica, non gestita da Washington ma da Wall Street.

Così è se vi pare.

Giovanni Pizzo