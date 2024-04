Medio oriente, Imam Catania: “La pace sembra lontana, guerra fallimento della ragione”

L'augurio di Kheit è che il duro scontro a Gaza non esploda in un'escalation impossibile da contenere.

“La pace sembra lontana in Medio oriente dopo la risposta dell’Iran all’attacco d’Israele alla sua sede diplomatica a Damasco nei giorni scorsi. Un fallimento della ragione umana, un fallimento di una comunità internazionale divisa ed egoista che non riesce a fermare le guerre in corso nemmeno a impedire altri”. Lo afferma all’AdnKronos l’Imam di Catania e Presidente della Comunità islamica in Sicilia, Abdelhafid Kheit, in merito alla guerra in Medio oriente

Le parole di Kheit sulla guerra in Medio oriente

“È scioccante e doloroso vedere la Terra santa, luogo sacro per le tre religioni monoteiste, in fiamme. Questa terra – evidenzia Kheit- deve essere un luogo di dialogo e fraternità”. Secondo l’imam di Catania “urge un lavoro di educazione alla condivisione e al dialogo a partire da una storia comune per costruire un futuro migliore”.

“Il mio augurio – conclude Abdelhsfid Kheit – che il duro scontro a Gaza non esploda in una escalation impossibile da contenere che mette l’intera area in crisi”.