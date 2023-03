Guerra Totti-Blasi: l’ex calciatore non vuole il compagno della conduttrice a casa sua

Nessun accordo tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice: il clima tra i due è sempre più teso, complici anche le foto di Bastian Muller in compagnia della piccola Isabel Totti

La guerra fredda tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue.

L’ex capitano della Roma, infatti, sarebbe furioso con l’ormai ex moglie per aver accolto il nuovo compagno Bastian Muller nella loro vecchia casa coniugale.

Totti, inoltre, non avrebbe digerito le foto pubblicate dal settimanale “Chi” in cui si vede l’imprenditore tedesco scherzare e giocare con la piccola Isabel, figlia del “Pupone” e della conduttrice.

Le foto che hanno mandato su tutte le furie Totti

Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto di una bella giornata al parco a Roma trascorsa da Ilary Blasi, Bastian Muller e la piccola Isabel Totti.

Tutto ciò, secondo quanto trapelato, avrebbe fatto ingelosire non poco Francesco, che non tollererebbe vedere un altro uomo in atteggiamenti così paterni con la figlia.

Oltre ciò, come detto, l’ex capitano della Roma non avrebbe gradito la presenza costante del compagno di Ilary nella mega villa all’Eur da 1400 metri quadrati, a lungo loro nido d’amore.

La battaglia proseguirà in Tribunale

Si allontana, in questo modo, qualsiasi possibilità di accordo stragiudiziale tra le parti in causa.

L’avvocato di Totti avrebbe presentato una memoria difensiva di 120 pagine e il processo, atteso per il 14 marzo ma poi rimandato, dovrebbe avere inizio entro breve tempo.

Da una parte la causa relativa alla separazione, con il patrimonio da spartire e l’affidamento dei figli da decidere, e dall’altro il Rolexgate, rimasto in sospeso. L’ex calciatore rivuole indietro i suoi orologi ma la conduttrice è decisa a non mollare l’osso.