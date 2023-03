Totti-Blasi, è rottura anche sulla separazione: si andrà in Tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale: i due se la vedranno in Tribunale

Nessun accordo, trattative definitivamente saltate.

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno trovato l’intesa per la separazione consensuale e il 14 marzo dovranno presentarsi in Tribunale a Roma.

A decidere tra le parti, dunque, sarà un giudice:

I contatti tra i pool legali dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice romana si sarebbero totalmente azzerati, a tal punto che sembrerebbe non essere più intercorse telefonate nelle ultime settimane.

C’è tempo fino al 14 marzo per riuscire a trovare un accordo

In linea teorica, ci sarebbe tempo fino alla prima udienza per tentare di risolvere il contenzioso bonariamente.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, le possibilità di un accordo last-minute sarebbero pressoché vicine allo zero.

Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, si fronteggeranno in Tribunale.