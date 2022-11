Guide turistiche italiane, Troia: “In Sicilia progettazione e strategie contro abusivismo”

"Il turismo, anche nella nostra regione, dopo due anni di pandemia ha vissuto un 2022 positivo", ha detto il referente Sicilia

“Apprendiamo della nomina di Francesco Scarpinato ad assessore al Turismo della Regione Siciliana. Come GTI-Guide Turistiche Italiane, sezione Sicilia, confidiamo di instaurare con lui un rapporto di proficua collaborazione”. Così Alessandro Troia, referente Sicilia nonché vice presidente nazionale GTI-Guide Turistiche Italiane.

“Il turismo, anche nella nostra regione, dopo due anni di pandemia ha vissuto un 2022 positivo. Tuttavia è un ambito su cui va fatta continua programmazione, per evitare o comunque sapere affrontare le emergenze. Ancora, il turismo è strettamente connesso al nostro patrimonio culturale e artistico, è ricchezza del territorio ma è anche diritto e tutela del lavoro di tutti i professionisti coinvolti. E’ quindi fondamentale adottare strategie per combattere l’abusivismo, piaga in continua diffusione. Auguriamo all’assessore buon lavoro, confidando in un incontro a stretto giro con le associazioni”, concude Troia.