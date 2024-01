Guide turistiche, Siracusa capitale per sei giorni

La città aretusea ospita fino a venerdì il XX Congresso mondiale incentrato su “Cineturismo”, “Overtourism” e “Turismo delle radici”. Presenti quasi 300 partecipanti provenienti da 45 Paesi

SIRACUSA – La città di Siracusa ospita in questi giorni il XX congresso mondiale delle Guide turistiche. Detto congresso, ha preso il via domenica 21 gennaio e si concluderà venerdi 26 gennaio. L’apertura si è svolta al Teatro Massimo alla presenza del primo cittadino, Francesco Italia, dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, dell’assessore comunale al Turismo, Fabio Granata, dei vertici dell’associazione “Guide turistiche Siracusa” Carlo Castello, Donatella Minardi ed Elisa Ottaviano, e di Valeria Pennesi, event manager di Symposia la società che si è occupata dell’organizzazione del congresso.

Tre i temi trainanti del congresso: Cineturismo, OverTurism e Turismo

Cineturismo, OverTurism e Turismo delle radici sono i tre temi trainanti del congresso al quale prenderanno parte nei prossimi giorni anche il direttore della Scuola di specializzazione in Archeologia, Daniele Malfitana, l’ordinario di Lingua e letteratura araba alla Luiss, Maria Francesca Corrao, il nutrizionista, Giorgio Calabrese. La scelta di Siracusa era stata fatta nel 2022 a Madrid: in quella occasione la città era stata preferita ad altre città importanti di altrettanti Paesi in crescita nel settore quali Turchia, Giappone, Arabia e Malesia.

289 partecipanti al congresso provinienti da 45 Paesi

I partecipanti al congresso complessivamente sono 289, provenienti da 45 Paesi di tutti i continenti per confrontarsi sui temi e le problematiche legate al turismo e che poi, a conclusione dei lavori congressuali, designeranno i nuovi vertici e la sede del prossimo congresso. “Un risultato che parte da lontano – ha dichiarato l’assessore Fabio Granata – e che nella scelta fatta a Madrid ha premiato un lavoro certosino portato avanti dall’associazione Guide turistiche e dall’Amministrazione comunale”.

“Un’occasione di promozione del patrimonio materiale ed immateriale della Sicilia con interlocutori privilegiati quali le guide – ha proseguito l’amministratore – . Non solo il patrimonio Unesco paesaggistico, ma anche culturale ed eno-gastronomico in un mix che riafferma la competitività unica dell’offerta turistica della Regione”. “Il convegno – conclude l’assessore Granata – riafferma inoltre il ruolo che Siracusa continua a recitare nel panorama turistico internazionale, premiando il lavoro fatto in questi anni”.

“Un appuntamento che è stato ottenuto grazie ad un eccellente lavoro di squadra – ha aggiunto il presidente dell’associazione Guide Turistiche di Siracusa, Carlo Castello -. Gli elementi che ci hanno permesso di aggiudicarci questo importante traguardo sono stati il luogo ed il programma”.

Si svolgeranno una serie di attività parallele

Unitamente al congresso si svolgeranno una serie di attività parallele, di carattere culturale e non solo, per mostrare le ricchezze architettoniche e paesaggistiche ma anche i valori e i sapori tradizionali del territorio. Infatti i partecipanti al congresso si sposteranno dal capoluogo aretuseo per visitare anche altre importanti località turistiche della nostra Regione. Fra queste figurano Noto, Avola, Catania, Taormina, Agrigento, Selinunte, Palermo. L’evento, pertanto, rappresentare un importante volano per l’incremento turistico in termini di presenze e dunque una straordinaria opportunità di crescita economica per tutta la Sicilia.