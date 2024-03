“Hack your talent”, premiati i vincitori a Ragusa

Grande successo per la terza edizione dell’hackaton promosso da una rete di imprese e dal Comune. Soddisfatti gli organizzatori: “Presentate molte idee da giovani di talento”

RAGUSA – Ha avuto un grande successo tra i giovani la terza edizione di ‘Hack your talent’, l’hackathon promosso a Ragusa da una rete di imprese pronte a sostenere idee e progetti. A supportare l’evento anche il Comune di Ragusa e il suo Informagiovani. A vincere questa nuova edizione è stato il team ‘Powerbel’ composto da Anna Pacini – premiata pure come migliore speaker -, Andrea Baglieri, Adrian Costache, Francesco Gianninoto, Samuele Laurino e Cristian Leggio e con la loro idea, un’ingegnosa tecnica in grado di sfruttare il rumore emesso dalle pale eoliche, si potrebbe produrre altra energia pulita e rinnovabile.

“C’è chi ha cercato di soddisfare la sempre maggiore richiesta di sicurezza tramite dispositivi tecnologici – hanno detto gli organizzatori dell’iniziativa – chi ha invece immaginato migliori condizioni sul posto di lavoro, chi vuole salvaguardare l’ambiente tramite robot e droni contro gli incendi. Ma c’è anche chi ha immaginato di aiutare le persone disabili, come i sordomuti, attraverso dispositivi indossabili in grado di tradurre in tempo reale la lingua dei segni. Sono solo alcune delle idee progettuali presentate da oltre 100 giovani talentuosi, delle quarte e quinte superiori di Ragusa, Modica e Vittoria, che si sono cimentati per tre giorni”.

Sul podio, al secondo posto, il team ‘Eden Corporation’ e il loro progetto ‘Evan’, premiato anche come miglior elemento multimediale avendo creato un prototipo, che prevede droni e piccoli mezzi di trasporto a guida autonoma in grado di consegnare direttamente a casa tutto ciò che si desidera. Sul terzo gradino del podio i ragazzi di ‘Wip solution’ con la loro idea di un pendolo meccatronico in grado di trasformare l’energia delle onde del mare in energia elettrica. Sono stati ben tredici i gruppi di lavoro che hanno vissuto interessanti momenti di condivisione e di crescita personale con tante idee per reinventare l’urbanistica e la vita cittadina con la challenge ‘Hack the city’, per trasformare il consumo in un modello sostenibile con la challenge ‘Hack the system’ e per esplorare il mondo del futuro con la challenge ‘Hack the future’.

“Straordinarie idee supportate da progetti ben strutturati e creati durante la maratona di tre giorni che conferma le potenzialità delle nuove generazioni digitali – hanno aggiunto ancora gli ideatori del progetto -. Sollecitate e invogliate opportunamente, possono essere protagonisti di un futuro migliore.

Tutti i giovani partecipanti di Hack your talent hanno avuto la possibilità di lavorare in team e di essere guidati da mentor esperti del settore appartenenti alle aziende promotrici dell’evento. Coinvolto, con la sezione kid e junior, anche un gruppo di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con Next School e l’istituto Crispi di Ragusa. Ma a fianco del progetto si sono poste, autonomamente e con la volontà di supportare la manifestazione, anche altre realtà siciliane, ciascuna con l’obiettivo di stare accanto ai giovani”.