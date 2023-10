Hashish e cocaina in pietra in casa: 30enne in manette nel Ragusano

Un 30enne ragusano è finito ai domiciliari dopo essere stato beccato in possesso di sostanza stupefacente pronta a essere immessa sul mercato

La Polizia di Stato arrestato un trentenne di Acate, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dall’atteggiamento dell’uomo che, dopo aver parcheggiato l’auto, si è guardato attorno con fare sospetto ed è entrato rapidamente a casa.

Incuriositi da tale comportamento ed in considerazione dei numerosi precedenti di Polizia specifici, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione. L’attività di ricerca ha dato positivi risultati, infatti all’interno del ripostiglio, occultati in un marsupio, sono stati rinvenuti un panetto di hashish del peso lordo di circa 120 grammi e della sostanza stupefacente del tipo cocaina in pietra del peso di circa 5 grammi.

Il 30enne è stato ristretto ai domiciliari

La perquisizione ha permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione, un cutter intriso di

sostanza stupefacente e vari ritagli in plastica, il tutto necessario per pesare e confezionare lo stupefacente in dosi pronte per la cessione.

La lavorazione della pietra di cocaina purissima avrebbe consentito il confezionamento di numerose dosi da cedere a terzi assuntori.

In considerazione dell’esito dell’attività d’indagine B.M., 30 anni, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

competente.