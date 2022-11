Hater e no vax contro Selvaggia Lucarelli a “Ballando”, lei li zittisce con un tweet

Il giudice ha risposto agli hater che si erano scatenati sui social con le critiche alla sua presenza in tv nonostante la morte della madre

“Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”. Selvaggia Lucarelli ha risposto così ieri sera su Twitter, mentre era ancora in corso la diretta di ‘Ballando con le Stelle’, agli hater che si erano scatenati sui social con le critiche alla sua presenza su Rai1 nonostante la morte della mamma ieri all’alba. Numerosi anche i commenti critici e le ironie dei no vax, dopo che la giornalista, giudice del programma di Rai1, aveva annunciato che la mamma si è spenta a causa del Covid.

Diversi i commenti di sostegno sotto il tweet della Lucarelli arrivati da personaggi del mondo dello spettacolo. “A 20 anni morì mio padre e io facevo lo spettacolo in teatro, a 51 mancò mia madre mentre facevo Buona Domenica. Nel nostro lavoro, come in tutti i lavori che si fermerebbero con la tua assenza, si va avanti, così come i nostri cari avrebbero voluto. Poi si torna a casa é si piange”, ha scritto Enrica Bonaccorti. “Chi fa questo lavoro sa che bisogna sorridere anche quando dentro vorresti urlare o piangere, ma da fuori sembra cinismo.. lasciali stare. Intanto io ti abbraccio per la morte della mamma”, ha aggiunto l’inviata di ‘Striscia la notizia’, Stefania Petyx.