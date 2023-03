Heather Parisi choc: “Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica”

La showgirl smentisce la presunta rivalità con Lorella Cuccarini

“Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica”. È la confessione choc di Heather Parisi ospite domani della trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani, alle 21 su Rai2. E quando la conduttrice le chiede di quel periodo di violenza Heather Parisi risponde: “Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda”. La Fagnani chiede se stia parlando del suo compagno di allora: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco”. E sul perché non abbia denunciato quell’uomo, Parisi risponde: “Non cerco la vendetta”. La fagnani insiste: perché lo ha protetto non dicendo mai il nome? “Non ho protetto lui, ho protetto me”.

Il trasferimento in Asia

Sul trasferimento in Asia, che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari, la Parisi dice: “No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui”. Parisi parla anche dell’infanzia segnata dalla separazione dei genitori: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola”.

La presunta rivalità con Lorella Cuccarini

Infine, sulla presunta rivalità con Lorella Cuccarini la showgirl smentisce: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”. La Fagnani chiede: quindi lei è più artista? E la showgirl: “No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”.