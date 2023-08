Hollywood, slittano gli Emmy per sciopero di attori e sceneggiatori

Lo sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood scombina i piani ai premi Emmy. Quelli che sono considerati gli Oscar della televisione slittano di quattro mesi, un periodo di tempo che dimostra la gravità della situazione. La 75 edizione si svolgerà il 15 gennaio 2024 a Los Angeles invece che il prossimo 18 settembre, come inizialmente previsto in calendario. La notizia è stata annunciata congiuntamente dalla Television Academy, l’ente organizzatore, e la Fox, il network che li manda in onda.