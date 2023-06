I portalettere di Poste Italiane nelle località siciliane Bandiera Blu 2023

Gli scatti fotografici dei postini dai litorali dell’Isola sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste

Ci sono anche i suggestivi lungomare siciliani nelle fotografie dei portalettere che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini delle undici località siciliane premiate. Anche quest’anno Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa, Menfi, Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa ottengono l’ambita Bandiera Blu, l’importante riconoscimento rilasciato dalla FEE, Foundation for Environmental Education per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

La costa ionica messinese

Gli undici comuni sono tutti delle conferme, un dato importante che dimostra costanza e perseveranza nella cura di un ambiente, come quello costiero, delicato e costantemente minacciato. Dai litorali ciottolosi con il mare azzurro e cristallino della costa ionica del Messinese, alle vaste, selvagge e ventose spiagge del Ragusano, perfette per il kitesurf, passando per le dune di sabbia dorata dei litorali di Menfi. Paesaggi diversi, accomunati non solo dal mare pulito e limpido e da un ambiente quasi incontaminato, ma anche da un’ampia rete di servizi che rendono le coste fruibili e favoriscono un turismo responsabile.

Non mancano neanche le Eolie: il territorio comunale di Lipari infatti conferma le sue spiagge più belle e uniche al mondo, come l’arenile di sabbia nera e finissima di Ficogrande a Stromboli, le spiagge di ghiaia e sabbia vulcanica del Gelso e Acque Termali a Vulcano, nonché le suggestive Acquacalda e Canneto a Lipari.

Le cittadine premiate

Per molte di queste località la Bandiera Blu sventola da oltre dieci anni, a Menfi addirittura da ventisette. Le cittadine premiate sono tutte a forte vocazione turistica, soprattutto nel periodo estivo, l’importanza di tale riconoscimento, dunque, si configura come una cartina tornasole per lo stato di salute non solo dell’ambiente naturale ma anche del turismo. Per i portalettere di Poste Italiane è una soddisfazione poter svolgere il proprio lavoro in questo particolare momento dell’anno, a contatto diretto con i tanti turisti italiani e stranieri che hanno scelto i litorali più belli dell’Isola e vedere crescere e svilupparsi un territorio così ben valorizzato.

Nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste verranno pubblicati ulteriori scatti dei portalettere dei comuni siciliani che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2023.