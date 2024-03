I Riti della Settimana Santa

Anche quest’anno, i suggestivi Riti della Settimana Santa a San Fratello si preparano ad anticipare la Santa Pasqua

Anche quest’anno, i suggestivi Riti della Settimana Santa a San Fratello si preparano ad anticipare la Santa Pasqua. Per chi non fosse a conoscenza, San Fratello vanta una delle tradizioni più antiche della storia. Uomini incappucciati, vestiti di rosso, animano e celebrano nei tre giorni della Settimana Santa.

Chi sono?

Il loro nome è “Giudei” o “Giudeo” al singolare, uomini che attraversano le strade di San Fratello durante la Settimana Santa, portando con sé un carico di tradizioni e simbolismi che risalgono a secoli di storia.Il vestiario del Giudeo è un vero e proprio manifesto di simboli e significati. La giubba rossa, finemente decorata con perline e lustrini, porta con sé immagini sacre e profane, tessendo un intreccio di significati che si perde nei meandri del tempo. I pantaloni rossi, con la caratteristica coda di cavallo sulla parte posteriore, richiamano l’immagine diabolica attribuita ai giudei nel contesto medievale. Ma ogni dettaglio, dalle spalline con le frange ai calzoncini di mussola rossa, è carico di storia e tradizione, trasmettendo di generazione in generazione un patrimonio culturale unico e irripetibile.È un’esperienza totale che coinvolge tutti i sensi e trasforma il paese in un palcoscenico vivente. Durante questi giorni, i Giudei di San Fratello si lasciano trasportare dalla frenesia delle celebrazioni, correndo per le strade, suonando trombe e altri strumenti realizzati con catene e monetine.Ma la Settimana Santa a San Fratello non è solo il Giudeo, è anche un momento di profonda riflessione e spiritualità. Le cerimonie religiose che si svolgono in questi giorni offrono ai fedeli l’opportunità di immergersi nella storia della Passione di Cristo e di rinnovare il proprio impegno spirituale.

Il programma

Quest’anno, in occasione della Settimana Santa, l’Associazione Turistica Pro Loco San Fratello, in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile, organizzerà una mostra fotografica. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli aspetti più intimi e suggestivi di questa millenaria celebrazione attraverso una selezione accurata di immagini.Parallelamente, saranno effettuate visite guidate che consentiranno ai visitatori di approfondire la comprensione delle tradizioni e di scoprire i luoghi iconici legati a questa festa religiosa.I partecipanti e gli spettatori avranno la possibilità di essere immersi nell’atmosfera unica di questa antica celebrazione, avvicinandosi alla sua essenza attraverso immagini che mostrano la bellezza e il significato profondo. Questo evento offre un’opportunità straordinaria per esplorare da vicino la storia e le tradizioni di questo piccolo villaggio in Sicilia e per vivere appieno l’esperienza della Settimana Santa a San Fratello, combinando elementi sacri e profani, storia e devozione.Vi aspettiamo dal 27 al 29 Marzo 2024 a San Fratello (ME) per vivere questa straordinaria esperienza e immergervi nella magia della Settimana Santa!

