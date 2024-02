“Ibridi” animali: virale la gattina che abbaia

Sembra un "ibrido" ma non è. Virale sui social un video, condiviso qualche mese fa, di una gattina che invece di miagolare abbaia.

Sembra un “ibrido” ma non è. Virale sui social un video, condiviso qualche mese fa dal canale TikTok @ellalandy2, di una gattina che invece di miagolare abbaia. Un curioso caso che ha fatto letteralmente impazzire il web a causa del curioso verso. Il contenuto ha raggiunto oltre 14 milioni di “Mi piace” e un’infinità di commenti. Le visualizzazioni lievitano di minuto in minuto. Il dolce animale, come spiegato nella scritta presente sul filmato, “è cresciuta insieme ai cani e adesso abbaia”. Una di quelle visioni che strappano il sorriso agli utenti dei vari social.