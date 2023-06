Ignara, si siede sul wc e partorisce: mamma e neonata salvate dal 118

Decisivo l'intervento dei sanitari del 118

Chissà cosa avrà pensato la giovane donna che, recatasi in bagno per espletare una normale funzione fisiologica, si è ritrovata a partorire, proprio nel water, la figlioletta di soli 1,7 kg. Una situazione anomala ancorchè pericolosa, sia per la neo mamma quanto soprattutto per la neonata. Provvidenziale l’intervento di una squadra del 118 che, dopo il primo soccorso, ha affidato la piccola alle cure dello STEN ed ha trasportato la madre all’ospedale Cardarelli.

Un vero miracolo

“Grandioso intervento della Postazione 118 “Annunziata “, il commento di “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Alle 14.47 la postazione 118 viene allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” in Via Bacone a Scampia. Alle 15.04 , dopo 16 minuti primi, l’equipaggio giunge sul posto e trova la donna seduta sul wc ed il bambino dentro quest’ultimo”.