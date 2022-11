Il cantante imitatore Marco Mingardi vince “Tu Sì Que Vales”

La sua performance ha conquistato i giudici. A Mingardi il premio di 100 mila Euro in gettoni d'oro

Ultima puntata ieri sera su Canale 5 di “Tu Sì Que Vales”. A vincere l’edizione 2022 è stato Marco Mingardi. Il cantante imitatore di Nettuno è approdato in finale dopo essere stato ripescato per la puntata finale. Mingardi, infatti, era stato eliminato la settimana scorsa nella sfida contro il comico Trygve Wakenshaw.

Ma il suo estro gli ha consentito di poter rientrare in pista ed essere nuovamente sul palco. La sua performance ha conquistato i giudici che già nelle precedenti puntate avevano manifestato un certo scetticismo rispetto alle sue esibizioni. A Mingardi il premio di 100 mila Euro in gettoni d’oro.

Gli altri finalisti

Oltre al vincitore Marco Mingardi, a concorrere per la vittoria in finale sono approdati altri 15 concorrenti: Antonietta Messina (cantante), Arte Algo (acrobati), Diego Gastaldi (atleta inventore), Die Mobiles (gruppo teatrale che crea giochi con le ombre), Doma e Roman (acrobati, padre e figlio), Fiammetta Orsini e Francesca Prini (pole dancers), Hunter Howell (pilota di monoruota), Erika Lemay (ballerina aerea), James (mentalista), Buy Mio (fachiro), The Lads (ginnasti), Trygve Wakenshaw (mimo comico), Yelizaveta Krutikova (acrobata aerea).