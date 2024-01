Il Catania dei “nuovi” si allena al Cibalino, aspettando Sturaro

Report e video dall’allenamento del Catania al “Cibalino”. Peralta: “Per me è un punto d’arrivo”.

Si lavora al “Cibalino”, casa del Catania. I rossazzurri si sono allenati nel pomeriggio, agli ordini di Cristiano Lucarelli, per preparare la prossima gara, che si giocherà sabato in casa del Picerno. Per gli etnei una sessione ad alta intensità, con tutti e sette i nuovi acquisti in campo, da Costantino e Cianci fino a Peralta e Cicerelli. Nelle esercitazioni svolte a metà campo, particolarmente attivi Di Carmine e Chiricò: il numero 32 rossazzurro, dopo la panchina iniziale con il Brindisi e le voci di mercato, è sembrato concentrato e voglioso di riscatto, mentre il centravanti ha bucato a ripetizione la porta avversaria.

In quattro a parte. Aspettando Sturaro

Quattro rossazzurri hanno svolto un allenamento personalizzato, lavorando dunque a parte: si tratta di Bouah, Rocca, Dubickas e Bocic. Ad assistere alle operazioni, dagli spalti del “Cibalino”, c’erano Vincenzo Grella, Luca Carra e Francesco Lodi: la dirigenza del Catania è peraltro molto attiva sul mercato. Dopo la risoluzione del contratto con i turchi del Fatik Karagumruk, Stefano Sturaro è infatti vicinissimo a vestire la maglia rossazzurra. Il centrocampista ex Genoa e Juventus è atteso in città nelle prossime ore: si tratterebbe dell’ottavo innesto di questa sessione di mercato. E, di certo, del più “blasonato”: Sturaro vanta infatti 155 presenze in Serie A e 4 in Nazionale.

Peralta: “Catania punto d’arrivo”

Intanto, al termine dell’allenamento, in sala stampa si è presentato Diego Peralta, autore dell’assist per Samuel Di Carmine che ha aperto la sfida vinta 4-0 dai rossazzurri contro il Brindisi. “Un onore indossare questa maglia e giocare per questa piazza – le sue parole. Ho già giocato da trequartista, mi piace molto agire tra le linee e legare il gioco. Catania non è un trampolino di lancio: sono arrivato qui per restare spero a lungo”.