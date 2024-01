Il Catania vince facile col Brindisi: la fotogallery del “poker” al “Massimino”

Netta e roboante vittoria al "Massimino" del Catania contro il Brindisi: la fotogallery con gli scatti più belli della serata

Il Catania ha dominato il campo contro il Brindisi con un netto 4-0 al Massimino. La compagine etnea ha dimostrato un gioco intelligente, sfruttando al meglio le caratteristiche dei propri calciatori, ognuno inserito nel proprio ruolo naturale. I protagonisti della goleada rossazzurra sono stati Di Carmine, Zammarini, Costantino su rigore e Chiarella. Il Catania non ha deluso i propri tifosi, superando il Brindisi in una partita in cui i visitatori hanno faticato a mettersi veramente in gioco. L’allenatore Lucarelli può godersi le ottime prestazioni dei nuovi calciatori arrivati durante la finestra invernale di calciomercato, evidenziando un netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti. Nonostante la vittoria convincente, il Catania è chiamato a dimostrare continuità per rilanciare la propria classifica e dare una svolta al campionato. La partita ha visto il Catania prendere il comando fin dall’inizio, con un gol di Di Carmine segnato all’ingresso in area di rigore. Il Brindisi non è riuscito a reagire in modo efficace, mostrando solo qualche tentativo isolato. La ripresa ha visto il Catania gestire il gioco in modo impeccabile, con Zammarini che ha siglato il secondo gol al 61′. Successivamente, Costantino ha realizzato su rigore il terzo gol per i padroni di casa, seguito da Chiarella che ha concluso la goleada con il quarto gol.