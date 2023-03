Il colpo di coda dell’inverno: aria artica e fine mese gelido anche in Sicilia

Martedì gli ultimi episodi di instabilità si concentrerebbero invece al Sud e sul medio Adriatico

Si sa, Marzo è pazzo ma, questa volta il mese che dà il benvenuto alla Primavera ha intenzione di esagerare, coinvolgendo l’intera penisola italica isole incluse. La svolta invernale dovrebbe concretizzarsi dalle prime ore della nuova settimana, quando l’afflusso artico tenderà ad intensificarsi tagliando da nord a sud almeno due terzi d’Europa. La massa di aria artica sembrerebbe intenzionata ad inoltrarsi fino al Mediterraneo centrale, scorrendo quindi da nord a sud sull’Italia e determinando ovunque un deciso calo delle temperature tra lunedì 27 e martedì 28, oltre ad un sensibile rinforzo dei venti settentrionali.

Martedì 28 sud sotto i 10°

A risentire dell’instabilità legata all’irruzione artica sarebbero lunedì le Alpi, specie confinali, le regioni centrali e il basso Tirreno, mentre al Nord si andrebbe verso un miglioramento, eccetto una residua variabilità al nordest. In giornata non si esclude anche qualche fenomeno temporalesco, prima sulle regioni centrali, poi su quelle del basso Tirreno, localmente accompagnato da grandine. Martedì gli ultimi episodi di instabilità si concentrerebbero invece al Sud e sul medio Adriatico, mentre altrove si andrebbe verso un miglioramento. Il limite delle nevicate potrebbe portarsi a quote molto basse sui confini alpini, pur con tendenza ad esaurimento dei fenomeni.

Neve sulla dorsale appenninica

La neve potrebbe tornare a far visita anche alla dorsale appenninica, fino a circa 1200 metri di quota lunedì su quella centrosettentrionale, martedì a quote di collina su quella meridionale. Non verrebbe invece coinvolta la Pianura Padana, specie occidentale, sottovento alla barriera alpina, dove proseguirebbero le condizioni di siccità.