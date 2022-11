Il ritorno di Alexia: “Vivo di nuovo con gioia il Natale, ho iniziato a cantare nei bagni di scuola”

La regina della dance italiana anni '90 Alexia è pronta a tornare con il suo nuovo disco natalizio: ecco le sue parole a "Verissimo"

E’ stata la regina della musica dance anni ’90, interprete di successi come “The summer is crazy”, “Uh la la” e “Me and you”. Dopo un periodo di lontananza dal mondo della musica, Alexia torna con il suo album di cover natalizie dal titolo “My Xmas”. La cantante, ospite a “Verissimo”, ha raccontato tutto quello che è stata la sua carriera, tra alti e bassi.

“Sono felice, sono sempre stata una bambina che amava il Natale – le parole di Alexia a Silvia Toffanin – Poi, crescendo, il sentimento si è affievolito, com’è normale che sia. Adesso, però, sono tornata a vivere il Natale con gioia: lo scorso settembre ho pensato ad ideare questo progetto. Ho iniziato a cantare da bambina a 5 anni: andavo in bagno a scuola per cantare. Le insegnanti, quando se ne sono accorte, venivano ad ascoltarmi fuori dal bagno. Da lì, mi hanno spinto sempre più verso questa strada. Mia mamma è stata il mio primo agente, la mia prima fan: dal primo secondo, ha creduto in me. Lei è una donna semplice, ma tanto saggia. Mio padre se n’è andato proprio quando debuttavo ad alti livelli, ho sofferto 5 anni per il dolore provato per la sua scomparsa. Oggi di mio padre ho ricordi meravigliosi, era un uomo bellissimo e simpatico: il fulcro della famiglia”.

“La prima esperienza a Sanremo nel 2002? E’ stata bellissima. Io ero abituata a cantare in inglese, ho dovuto riadattare “Dimmi come” in italiano ed è stato complicato: tuttavia, però, è stato un successo – continua Alexia – L’amore? Ho incontrato mio marito Andrea l’anno dopo, sempre a Sanremo, quando mi propose di vestire “Emporio Armani”. Io accettai subito, ci incontrammo con questo ragazzo a cena e restai estasiata. Alla fine scoprì che si trattava del nipote di Giorgio Armani, Dopo un paio di mesi iniziammo a messaggiarci e nacque l’amore: nel 2005 ci siamo sposati e poi abbiamo avuto due figlie. Siamo felici, l’amore è un lavoro e ci lavoriamo tutti i giorni. Sono una mamma tosta, ci tengo molto a crescerle forti e istruite: cerco di trasmettere loro i valori più importanti, voglio prepararle a questo mondo. Se hanno sentito il mio nuovo disco? Sì, lo hanno sentito e lo hanno promosso. Come sarà il mio Natale? Spero di portare allegria in Italia e all’estero con il mio nuovo disco: passerò le feste a casa in famiglia e poi andrò in giro a cantare”.