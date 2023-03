Il simulatore della morte: ecco cosa succede quando stai per morire

Dei volontari hanno potuto vivere un percorso esistenziale che dal letto di un'ospedale condurrebbe alla morte: l'incredibile esperienza

Il mistero della morte rappresenta, probabilmente, il più grande interrogativo relativo all’esistenza dell’essere umano.

C’è vita dopo il trapasso? Esiste un’aldilà? Questi sono soltanto alcuni dei quesiti che tutti noi, almeno una volta, ci siamo posti.

Ebbene, un’artista australiano, Shaun Gladwell, ha provato a ricreare questa “esperienza” attraverso la realtà virtuale.

Fantascienza? No, tecnologia avanzata.

Il simulatore della morte: come funziona

L’opera dell’artista ha guidato i partecipanti nel percorso pre-morte: dall’arresto cardiaco fino alla morte cerebrale, sperimentando gli ultimi istanti di vita.

Un utente di Tiktok è riuscito a vivere questa esperienza, condividendo il suo racconto shock.

“Passing Electrical Storms” è stato presentato al Melbourne Now in Australia, venendo definito come “un’esperienza profondamente toccante”.

“Esperienza più meditativa che inquietante”

L’utente in questione ha spiegato di essersi sdraiato su un letto di ospedale, indossando le cuffie XR. Dalla sua prospettiva, l’utente ha visto dei medici non riuscivano a rianimarlo, sperimentando un arresto cardiaco (con il letto che iniziava a vibrare), un tentativo di essere resuscitati, la morte e infine un viaggio al di fuori dal corpo. È stata descritta come un’esperienza più “meditativa che inquietante”, che potrebbe comunque dare “ansia alle persone”.