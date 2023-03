Il Tar Sicilia cerca casa: ecco dove potrebbe “traslocare”

Si guarda a un palazzo progettato da Ernesto Basile.

Il Tar Sicilia cerca casa. Nel corso della sua ultima relazione ad apertura dell’anno giudiziario il presidente Salvatore Veneziano ha parlato della attuale sede di Palazzo Benso in via Butera, a Palermo, spiegando come questa non sia più adeguata ad ospitare la sede della giustizia amministrativa.

Alla ricerca di una nuova sede

Sono in corso delle trattative per trovare una sede più adatta. Una delle opzioni è quella di traslocare in centro tra via Roma e via Cavour nel palazzo liberty delle Assicurazioni Generali che fino a poco tempo fa era occupato dagli uffici di una filiale regionale di una Banca nazionale. I primi sopralluoghi sono già avvenuti, adesso le carte sono nelle mani del Demanio.

I problemi della vecchia sede

I problemi con l’attuale sede del Tar vengono da lontano. Il palazzo nel 2018 è stato confiscato nel corso di una operazione della Dia e nel luglio dello scorso anno è tornato ai legittimi proprietari. Tutto questo, però, ha fatto sì che alcuni necessari lavori di adeguamento dell’edificio non sono stati realizzati. “Al sopravvenuto chiarimento in ordine alle sorti proprietarie di Palazzo Benso”, dice Veneziano, “non ha fatto seguito un chiarimento in ordine alla situazione amministrativa dello stesso ed alle conseguenti, eventuali, possibilità di soluzione delle numerose criticità tecniche ed impiantistiche che esso presenta”.

Il palazzo progettato da Basile

Gli occhi sono puntati, dunque, sul palazzo di Via Roma progettato dal Basile e costruito all’inizio del ‘900 “sono tutt’ora in corso interlocuzioni ed approfondimenti istruttori per la verifica delle complesse condizioni tecnico amministrative che ne condizionano la positiva conclusione”, ha spiegato Veneziano nel corso del suo intervento alla apertura dell’anno giudiziario. Il Palazzo di Via Roma è stato il primo degli immobili a più piani progettato da Ernesto Basile e completato nel 1913. E’ stato costruito per ospitare la sede delle Assicurazioni Generali di Trieste in una posizione strategica per l’istituto assicurativo tra la stazione ferroviaria e il porto.