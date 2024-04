A Palermo nuova illuminazione, taglio dei consumi e delle emissioni inquinanti

Attivata e consegnata ad Amg Energia una parte dei nuovi impianti di illuminazione realizzati dal Comune con risorse del Po Fesr 2014/2020: 184 punti luce da viale Francia a via Belgio

PALERMO – Nuova illuminazione a led, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, manutenzione più snella ed efficace. Una prima parte dei nuovi impianti realizzati dal Comune nell’ambito del progetto Agenda urbana (Po Fesr 2014/2020 efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della città di Palermo) è stata attivata in modo definitivo e consegnata ad Amg Energia per la gestione e manutenzione.

Installati 184 nuovi punti luce

Si tratta, nello specifico, di 184 nuovi punti luce installati in viale Francia, via Monti Iblei, via dei Nebrodi, in piazza San Marino, nelle vie Montecarlo, Biagio Pace, Salvatore Cannarozzo, Monte San Calogero, Monte Bonifato, Monte Mario, Lussemburgo, Svizzera, Olanda, Belgio.

L’intesa per la definizione delle attività è stata raggiunta dall’assessore ai Lavori pubblici con delega ad Amg Energia, Salvatore Orlando, e dal presidente della società partecipata del Comune che si occupa di energia, distribuzione gas e pubblica illuminazione, Francesco Scoma. Le operazioni di consegna sono state perfezionate tra i funzionari comunali, i funzionari di Amg Energia e l’impresa che ha effettuato i lavori (Rti Cgl-Di Bella Costruzioni Srl).

Si è proceduto a una consegna anticipata, in attesa del collaudo, degli impianti già pronti in sostituzione di vecchi impianti ormai malfunzionanti e soggetti a continui disservizi e si proseguirà in questo modo con la consegna di altri nuovi impianti. A breve la definizione delle operazioni consentirà, laddove possibile, l’abolizione di apparecchiature e dispositivi di cabina ormai vetusti e la disattivazione dei vecchi impianti, la cui rimozione verrà effettuata dall’impresa che ha realizzato le nuove infrastrutture.

“Questa consegna e le attività in corso di natura ordinaria e straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione – ha detto l’assessore Salvatore Orlando – confermano la bontà della modalità operativa avviata, caratterizzata dalla piena sinergia con la nostra partecipata comunale in un’ottica di sistema in cui tutto è collegato e con l’obiettivo di offrire più servizi e di maggiore qualità alla città”.

“Stiamo lavorando su più fronti – ha aggiunto il presidente Scoma – in stretta collaborazione con gli uffici tecnici comunali. I nuovi impianti sostituiscono infrastrutture alla fine della loro vita tecnica e questo ci consente in modo strategico di razionalizzare e migliorare le nostre attività di manutenzione”.

I vecchi impianti risalenti agli anni Settanta

I nuovi impianti consegnati ad Amg Energia per la conduzione e manutenzione sono realizzati con alimentazione in derivazione ed equipaggiati con lampade a led di ultima generazione che permettono di conseguire economie rispetto ai vecchi impianti, sia in termini di energia consumata che di riduzione delle emissioni inquinanti. Quelli precedenti, risalenti agli anni Settanta e con alimentazione in serie, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015, ma anche pezzi di ricambio non più in commercio: apparecchiature che spesso non hanno neppure la possibilità di essere sostituite con componenti compatibili di nuova generazione.

Le nuove dotazioni, inoltre, secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, non sono più alimentati da cabine ma da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, avranno anche la possibilità di essere gestiti attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.