Impianti fotovoltaici, Pichetto: “Saranno valutate compensazioni anche per la Sicilia”

Secondo quanto affermato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sarà valutata anche la zona del capoluogo siciliano

Sull’ipotesi di compensazioni alla Sicilia per l’installazione di impianti fotovoltaici “non so dire. Abbiamo un’interlocuzione aperta con le Regioni per la definizione delle aree idonee. L’avremo anche con Palermo, e su quella valuteremo, vedremo come muoverci come Paese“. Queste le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno a Roma.