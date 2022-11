“L’impresa al centro”, aziende di Palermo al lavoro per sviluppo del territorio

Una due giorni (sabato 12 e domenica 13 novembre) dedicata a economia, manifattura, sviluppo, sostenibilità, welfare e industria 4.0.

Il Gruppo Riolo ha dato il via alla prima edizione di un evento che mette insieme le più importanti realtà imprenditoriali della Sicilia occidentale per una maratona di due giorni (sabato 12 e domenica 13 novembre) dedicata a economia, manifattura, sviluppo, sostenibilità, welfare e industria 4.0. Sarà assegnata anche una borsa di studio ad una studentessa di Ingegneria gestionale della facoltà d’Ingegneria di Palermo per uno stage in una delle aziende del Gruppo Riolo. L’evento si tiene all’interno di Audi Zentrum, trasformato in hub culturale.

Grande attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti

La premiazione rientra nella filosofia adottata dal Gruppo Riolo per dare spazio ai giovani talenti, in accordo con gli impegni di collaborazione presi con l’Università di Palermo, partner istituzionale del progetto. Inoltre, agli studenti universitari partecipanti sarà riconosciuto un credito formativo. L’obiettivo è quello di creare connessioni e far conoscere ai ragazzi dell’ateneo le più importanti aziende del territorio. In questo modo si vuole arginare la fuga di cervelli all’estero e soprattutto esaltare il valore della meritocrazia tra i giovani di questa terra.

Workshop e seminari caratterizzano l’evento

I workshop e i seminari prendono la scena: previsti tredici appuntamenti in due sale in cui si affronteranno temi cari agli imprenditori: welfare e benessere dei dipendenti, south working (lavorare al sud), innovazione e digitalizzazione, marketing strategico, il ruolo del manager, l’importanza dell’efficienza energetica, il passaggio generazionale in aziende a conduzione familiare, il ruolo delle donne nelle aziende, marketing digitale e comunicazione, parità di genere per lo sviluppo d’impresa e sostenibilità e investimenti.

Riolo: “Giovani portano grandi energie alle aziende”

Iolanda Riolo, titolare del Gruppo Riolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al QdS. “I risvolti socio-culturali e d’impresa – ha spiegato – sono quelli attinenti all’occupazione, che significa vivere dignitosamente e sperare nel futuro. Molti nostri collaboratori hanno figli iscritti all’Università e mi è venuto in mente di intitolare una borsa di studio ai ragazzi universitari. È un investimento sui giovani che hanno arricchito molto le nostre aziende portando grandi energie. Ci siamo rivolti alla facoltà di ingegneria gestionale e abbiamo trovato il modo di offrire questo simbolo ad una studentessa dell’agrigentino per aver offerto la propria vita agli studi ed è una donna, elemento da non sottovalutare, per essersi messa a disposizione delle imprese. Invitiamo i giovani a conoscere le imprese e a sognare di farne parte”.

Il direttore esecutivo de “L’impresa al centro”, Sergio Malizia ha aggiunto ulteriori dettagli sulla manifestazione. “L’evento è una felice intuizione della dottoressa Riolo – ha ammesso – una visionaria che ha voluto creare questo momento affinché gli imprenditori, partner del gruppo, possano incontrarsi e parlare delle proprie esperienze e best practice. È un’occasione aperta al pubblico e partecipano tantissimi visitatori oltre che molti giovani. Si tratta di una grande opportunità per fare rete, facendo sì che le aziende dialoghino tra loro e raccontino le belle storie che stanno dietro ogni impresa, non tutte sono conosciute. In questo momento di complessità, se si vuole cogliere il cambiamento è possibile farlo insieme, facendo rete e mettendo in comune le esperienze di ognuno”.

