“Impresa al centro wellness”, Riolo trasforma concessionaria in cittadella di sport e salute

A margine della cerimonia di inaugurazione della cittadella è stata consegnata a Iolanda Riolo il premio Genio di Palermo

Entra nel clou “Impresa al centro wellness”, la rassegna del Gruppo Riolo che trasforma per due giorni una concessionaria di Palermo in una cittadella dedicata a sport, benessere, salute e nutrizione dove poter fare screening medici gratuiti, test diagnostici e partecipare anche esibizioni sportive.

Il sindaco di Palermo: “Aumentare in città il concetto di sostenibilità sociale”

Al taglio del nastro, insieme a Iolanda Riolo, anche il sindaco Roberto Lagalla: “Iniziative come Impresa al centro hanno il pregio di ridurre e mitigare gli egoismi dell’appartenenza. Siamo di fronte a un’azienda, il Gruppo Riolo, che non pensa solo al profitto ma al risultato sociale. Iniziative di questo genere tendono ad aumentare in città il concetto di sostenibilità sociale. Palermo non può immaginare di cambiare solo su base di iniziative ad impulso dell’amministrazione comunale, ma è solo attraverso l’interesse di tutti nei confronti del bene comune che si realizza l’obiettivo del cambiamento. La cultura della solidarietà e dell’integrazione è così un elemento fondamentale. Mettere insieme pubblico e privato, cultura e impresa, rappresenta il vero valore dell’aggregazione cui auspichiamo ogni giorno”.

Premio Genio di Palermo a Iolanda Riolo

A margine della cerimonia di inaugurazione della cittadella della salute in una delle concessionarie del Gruppo, il sindaco – insieme al professor Adelfio Elio Cardinale – ha consegnato a Iolanda Riolo il premio Genio di Palermo, riconoscimento assegno ai “talenti” della città che si sono distinti nel mondo dell’impresa, della medicina, della scienza, delle arti e dell’industria.