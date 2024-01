VIDEO | Imputato si lancia contro giudice durante udienza, le immagini shock

Alla lettura della sentenza di condanna per un caso di violenza, l'uomo ha scavalcato il tavolo della difesa e si è lanciato contro il giudice

Incredibile aggressione ai danni di un giudice nel corso della lettura della sentenza di condanna. L’imputato con un balzo si è lanciato contro la donna scaraventandola contro un muro. Le immagini dell’increscioso episodio arrivano da un video ripreso dalle telecamere del tribunale della contea di Clark, a Las Vegas (Usa).

La violenta aggressione

Il video, diventato subito virale sui social, ha ripreso la violenta aggressione subita da Mary Kay Holthus, giudice distrettuale: alla lettura della sentenza di condanna per un caso di violenza, dopo che il suo appello per ottenere la libertà vigilata era stato respinto, un imputato ha scavalcato il tavolo della difesa e si è lanciato contro il giudice.

L’aggressore bloccato dalla polizia

Holthus è caduta all’indietro e ha sbattuto la testa contro un muro. L’uomo è stato bloccato non senza qualche difficoltà, per la donna alcune ferite non gravi.

