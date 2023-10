In auto con taser nascosto in vano portaoggetti, denunciato 23enne a Ragusa

Nel vano portaoggetti è stato trovato quella che all’apparenza poteva sembrare una semplice torcia elettrica

Un 23enne tunisino è stato denunciato dai carabinieri a Ragusa per porto abusivo di armi. Il giovane è fermato lungo la strada provinciale 36 mentre a bordo di una Berlina viaggiava in direzione di Santa Croce Camerina. Nei pressi di una rotonda il giovane ha sterzato improvvisamente perdendo in parte il controllo del mezzo e spingendo i militari a effettuare un controllo.

L’intervento dei carabinieri

Nel vano portaoggetti i carabinieri hanno trovato quella che all’apparenza poteva sembrare una semplice torcia elettrica. Tuttavia, provando ad azionarlo l’apparecchio ha emesso una scarica elettrica tramite gli elettrodi che circondavano la corona della finta lampadina. Quello che poteva essere scambiato per una banale torcia, si rivelava essere un vero e proprio storditore elettrico. Il taser è stato sequestrato mentre per il giovane è scattata la denuncia.