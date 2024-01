In fiamme tetto e abitazione all’ultimo piano, soccorse due persone

Due le persone coinvolte, una delle quali è stata salvata con l’autoscala dopo essere rimasta bloccata sulla sommità del palazzo

Momenti di paura nella tarda serata di ieri (8 gennaio) a causa di un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un condominio nel centro di Bergamo. Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto il tetto e l’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo del rogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno danneggiato anche il tetto dell’appartamento. Due le persone coinvolte, una delle quali è stata salvata con l’autoscala dopo essere rimasta bloccata sulla sommità del palazzo. L’intevento si è concluso nella notte.