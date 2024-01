Incendio in un’abitazione nell’Agrigentino, intervengono i vigili del fuoco

Fortunatamente la famiglia residente nell'abitazione non era presente nel momento dell'incendio. Non si registrano feriti

Momenti di paura ieri (7 gennaio) in un’abitazione a Favara, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, un incendio è divampato in un appartamento in via Vittorio Emanuele.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme dai residenti, sono intervenuti tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente la famiglia residente nell’abitazione non era presente nel momento dell’incendio. Non si registrano feriti. Indagini in corso.