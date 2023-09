In sala operatoria arriva il robot spinale: “Azzera rischio d’imprevisti”

Grazie a un'operazione durata tre ore, il paziente ha ritrovato la sua indipendenza e ora potrà condurre una vita del tutto normale.

Tornare a camminare senza quel dolore che per sei lunghi anni ha reso ogni gesto quotidiano quasi impossibile. E’ questo lo straordinario risultato del primo intervento di chirurgia robotica vertebrale realizzato con successo all’Ospedale del Mare dall’equipe coordinata da Giuseppe Catapano, direttore della U.O.C. di Neurochirurgia, e da Ciro Fittipaldi, direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, che – per la prima volta – hanno potuto avvalersi di un avveniristico robot spinale.

Cos’è il robot spinale

Il robot spinale non è altro che un macchinario – sottolinea una nota dell’Asl Napoli 1 – che ha arricchito una dotazione tecnologica già all’avanguardia. Grazie a un’operazione durata poco più di tre ore, il paziente ha ritrovato la sua indipendenza e ora potrà condurre una vita del tutto normale. Inutili, per lui, tutti i principali trattamenti conservativi, anni di tentativi che non avevano prodotto alcun beneficio. “L’intervento era oramai la sola opzione possibile”, spiegano Catapano e Fittipaldi. “E grazie a questa tecnologia è praticamente azzerato il rischio di imprevisti”, hanno aggiunto i chirurghi.