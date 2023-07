Incendi in Sicilia, ancora fiamme nel Palermitano: canadair ed elicotteri in azione

Devono ancora essere spenti alcuni incendi in provincia di Palermo. Mezzi aerei attualmente in azione ad Altofonte.

Prosegue l’azione dei vigili del fuoco per spegnere i roghi rimasti accesi in Sicilia. In queste ore i canadair stanno ancora sorvolando diversi punti della provincia di Palermo, tra le aree più colpite dalle fiamme.

Dei fuochi sono stati registrati nel bosco vicino la località di Altofonte. L’incendio, a quanto pare, sarebbe stato circoscritto dai vigili del fuoco. Attualmente si trova anche al lavoro un elicottero della Forestale per riuscire a estinguere gli ultimi residui.

Ancora emergenza a Bellolampo

Continua a bruciare la discarica di Bellolampo. In questo punto le fiamme non sono visibili, ma il rogo continua a essere alimentato al di sotto della quarta vasca.

A tal proposito, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha chiesto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la disponibilità per riuscire a conferire i rifiuti in un’altra area della discarica finché l’emergenza non sarà dichiarata completamente cessata.