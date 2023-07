Incendi, Musumeci: “Ci sono sempre meno Canadair in giro”

"E' assurdo che l'Ue non abbia una flotta velivoli anti incendio degna di questo nome", ha detto il ministro per la Protezione civile

“E’ assurdo che l’Ue non abbia un flotta velivoli anti incendio degna di questo nome”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ci sono sempre meno Canadair in giro, Italia si è candidata per acquistarne alcuni ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni. A fronte di questa paradossale situazione, si sta lavorando a una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri dell’Ue, perché il problema non è solo italiano”.

Il ministro: “35 richieste di intervento per incendi boschivi”

“Per gli incendi boschivi – aggiunge il ministro – , ci sono state ben 35 richieste di concorso aereo: 15 in Sicilia, 12 in Calabria, 4 in Sardegna, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo. Tutte le richieste possibili sono state soddisfatte. In alcuni casi si rende necessario trasferire un Canadair da una Regione all’altra. Purtroppo in Sicilia, a causa dei forti venti, la flotta aerea regionale non ha potuto effettuare alcun intervento e questo ha complicato le operazioni di spegnimento”.

“Non si esclude qualche incendio di origine dolosa”

“Sono state giornate particolarmente ventose, non si esclude che possa esserci stato qualche incendio di origine dolosa, in questo senso sta indagando la magistratura e le forze dell’ordine, certo è che non sarebbe una novità” sottolinea. “La collega Santanchè ha presentato una proposta per turisti che si sono recati in Sicilia nel periodo più difficile: ha messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere che sono saltate per quei turisti che sono privi di copertura. Il provvedimento va in vigore da quando è andato in tilt l’aeroporto di Catania“.