Incendi, Schifani: “Gran parte di origine dolosa”

“Nella gran parte dei casi, gli incendi vanno ricondotti a comportamenti dolosi e solo in secondo luogo a condotte negligenti e imprudenti. Siamo, pertanto, di fronte alla grave recrudescenza di un fenomeno criminale, in molti casi accompagnato da premeditazione, perpetrato in concomitanza con fenomeni meteorologici estremi che favoriscono la propagazione delle fiamme e con sicuri profili associativi in considerazione dei molteplici punti di innesco rinvenuti dalle forze dell’ordine e dai nostri forestali”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo all’Ars sulla questione incendi.

Schifani: “Per contrasto piano da 30,8 mln”

“Per rafforzare il contrasto e la prevenzione degli incendi il governo ha avviato la realizzazione di un progetto, di importo complessivo di 30.886.334,10 euro, finanziato dal Pon legalità a titolarità del Ministero dell’Interno. Ho personalmente assunto l’iniziativa di recuperare il finanziamento per la realizzazione dell’intervento, oltre il termine del 31 dicembre 2023 ottenendo, grazie alla disponibilità del ministro degli Interni, che ringrazio per l’attenzione che ha mostrato verso le esigenze del nostro territorio, l’approvazione alla prosecuzione del progetto con l’utilizzo di risorse a valere sul programma complementare legalità 2014-2020 del Ministero”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo all’Ars sugli incendi.

“Il progetto ha l’obiettivo di contribuire alla creazione di condizioni per il controllo diffuso e capillare del territorio con specifico riferimento alle aree industriali e rurali, attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative, strumenti tecnologici per il controllo e il monitoraggio del territorio, e di sistemi informativi e di intelligence per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali in aree rurali, sistemi di video sorveglianza – ha aggiunto – A tale contesto si iscrive la determinazioni assunta dalla Commissione tecnico specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di prescrivere, per esigenze di controllo e tutela ambientale, l’allocazione di sistemi di controllo termico per tutti i parchi eolici e fotovoltaici da rendere disponibili con l’immediato collegamento con le centrali di controllo del Corpo forestale. Il Progetto finanziato con il Pon Legalità permetterà, anche, l’ammodernamento del sistema di telecomunicazioni del comando del Corpo forestale, con il passaggio dal sistema analogico al digitale, che costituisce uno strumento indispensabile sia ai fini delle attività di prevenzione e repressione degli incendi, che per l’espletamento dei compiti d’istituto demandati al personale del Corpo e per le attività di pronto intervento attinenti al settore della Protezione civile”.

Stato di emergenza

“La pressante attività di interlocuzioni che questo esecutivo sta intrattenendo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile è finalizzata ad ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale con i conseguenti ristori economici per i danni subiti”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo all’Ars sull’emergenza incendi che ha devastato l’isola questa estate.