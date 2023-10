La Sicilia continua a bruciare, oltre 20 incendi in poche ore: fiamme in diverse province

Si moltiplicano gli incendi in Sicilia, fiamme alte in diverse località. A complicare la situazione il caldo anomalo di questi giorni.

La Sicilia continua a restare nella morsa degli incendi. In queste ore, infatti, l’Isola è stata ancora una volta vittima dei roghi così come accaduto nelle scorse settimane durante il periodo estivo.

Una situazione difficile, acuita dalle alte temperature che continuano a manifestarsi nonostante l’ottobre inoltrato. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 ottobre, si sono registrati picchi di 33 gradi in alcune aree della Sicilia.

Incendi, fiamme alte in diverse province

Particolarmente colpita la fascia della provincia di Palermo, dove si sono verificati degli incendi nelle zone di Altofonte, Caccamo, Marineo, Vicari e Chiusa Sclafani.

In queste zone sono bruciati diversi ettari di macchia mediterranea. Fiamme alte anche in provincia di Enna, con gli incendi che sono scoppiati nelle zone di Barrafranca e Centuripe.

Situazione simile nella zona di Caltanissetta, nelle località di Serradifalco e Vallelunga. Incendi anche in provincia di Catania, in particolare nei territori ricadenti nelle località di Nicolosi e Vizzini. Complessivamente, nell’arco delle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati accertati oltre 20 roghi.