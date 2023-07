Incendi in Sicilia: il report degli interventi sull’Isola

Anche oggi la Sicilia è investita da numero incendi: i Vigili del Fuoco hanno pubblicato un report degli interventi in atto sull'Isola

Alla luce dell’evolversi della situazione e del persistere delle alte temperature accompagnate da vento di

scirocco, nella mattinata il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Gaetano Vallefuoco, ha disposto il raddoppio del personale in servizio per tutti i Comandi Provinciali della Sicilia.

In supporto ai Vigili del Fuoco operanti sull’isola è giunta, in nottata, la Sezione Operativa AIB (Antincendio Boschivo) della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania (che sta già intervenendo nel messinese).

In serata è atteso l’arrivo delle Sezioni Operative AIB della Direzione Regionale per i Vigili del Fuoco del Lazio e della Toscana che verranno dislocate, rispettivamente nel palermitano e nel trapanese.

Il quadro gli interventi alle ore 12.00: tutti gli incendi

Dalle 00,00 alle 12,00, di oggi, la situazione degli interventi di soccorso è quella che segue.

Le squadre di Vigili del Fuoco attualmente impegnate sul campo nell’intero territorio siciliano sono:

n. 50 (in servizio ordinario)

n. 29 (in servizio straordinario)

n. 16 (di rinforzo per Antincendio Boschivo).

Per un totale complessivo di:

Per un totale complessivo di: interventi in atto: 76

interventi espletati: 336

interventi in coda: 147

Le situazioni più critiche

Al momento, rispetto all’emergenza incendi, le situazioni più critiche si registrano nelle provincie di

Palermo, Trapani, Catania e Messina.

Nella città etnea, precisamente nella zona di San Nicolò ad Aci Catena, in via Nizzeti, o a Villaggio Ginestre a Belpasso, le fiamme sono divampate con grande intensità con i vigili del fuoco a lavoro per domarle e ripristinare la normalità.