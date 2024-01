Incendi in Sicilia, Saverino: “Vigileremo su impegni presi da Schifani”

Le parole della deputata all'Ars, Ersilia Saverino, a margine dell'incontro di oggi a Palazzo D'Orleans, sul tema incendi e le ultime tensioni.

“Stamane ho preso parte all’incontro fra il presidente Schifani e una delegazione di imprese e famiglie che hanno subito ingenti danni dagli incendi di questa estate e che rischiano di essere tagliati fuori dai risarcimenti dopo che non è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale. Il presidente della Regione ha dato massima disponibilità a risolvere la situazione, noi vigileremo affinché si arrivi fino in fondo”. Così la deputata all’Ars e presidente provinciale del Pd di Catania, Ersilia Saverino, a margine dell’incontro di oggi a Palazzo D’Orleans.

“Ottenuto l’impegno a un cambio di passo”

“Le famiglie e le imprese siciliane – continua – non possono rimanere vittime di cavilli, ritardi burocratici o addirittura ripicche politiche, di fronte a case che sono andate distrutte o aziende al collasso. Siamo preoccupati per l’assenza di programmazione e di una strategia di prevenzione anche di fronte agli eventi che si manifesteranno questo inverno. Anche in questo versante abbiamo ottenuto l’impegno a un cambio di passo da parte del presidente Schifani che speriamo non restino solo parole”.