Incendiata cella al Malaspina di Palermo, Uilpa “Escalation di eventi critici”

Due detenuti stranieri si sono barricati all'interno della cella e armati di lamette hanno minacciato i poliziotti e incendiato una cella

Ancora un episodio di violenza al carcere minorile di Palermo dove giovedì pomeriggio “due detenuti stranieri si sono barricati all’interno della cella e armati di lamette hanno minacciato i poliziotti e incendiato una cella rendendola inagibile”. A denunciarlo è Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, sottolineando coma “l’escalation di eventi critici al carcere minorile di Palermo aumenti e il personale di polizia penitenziaria ormai è allo stremo delle forze”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“Molti poliziotti sono stati richiamati in servizio”

“Una ulteriore prova della inadeguatezza della struttura – aggiunge – Molti poliziotti sono stati richiamati in servizio, tanti hanno prolungato la loro permanenza con a capo il comandante Cerami e il vice comandante Mantini che, operando con scudi e caschi, sono riusciti a sbarricare i reclusi asserragliati nella cella incendiata dimostrando grande coraggio, professionalità, consentendo anche il trasferimento dei rivoltosi in altre carceri addirittura in orari notturni”.

“Consentire ai nostri poliziotti di operare in sicurezza”

“Servono – conclude Veneziano – gruppi di intervento rapido come negli istituti per adulti, e altre strategie operative che possano consentire ai nostri poliziotti di operare in sicurezza nelle situazioni ormai quotidiane di emergenza, fermo restando che il Malaspina di Palermo oramai è al collasso totale e le promesse del Capo del dipartimento Sangermano sono rimaste tali perché nessuno degli impegni proferiti in conferenza sono stati mantenuti, per cui a breve proclameremo lo stato di agitazione con manifestazioni esterne”.