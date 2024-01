Incendio in un’abitazione nell’Ennese, soccorsa una donna

La donna è stata trasportata al pronto soccorso. Secondo una prima indagine, l'incendio sarebbe scaturito da un corto circuito

Gli agenti del commissariato di Leonforte, in provincia di Enna, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un incendio in una abitazione in via Campo Sportivo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che da un appartamento al secondo piano di un condominio fuoriuscivano fiamme e fumo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un agente libero dal servizio per mettere in sicurezza la zona dove stava divampando l’incendio, in quel momento affollata da numerose persone. I poliziotti hanno favorito le operazioni di soccorso in favore di una donna, estratta dalla sua abitazione avvolta da fiamme e fumo.

L’arrivo dell’ambulanza

Dopo l’arrivo di un’ambulanza la donna è stata trasportata al pronto soccorso a causa della inalazione di fumi sprigionati dall’incendio. Secondo una prima indagine, l’incendio sarebbe scaturito da un corto circuito.